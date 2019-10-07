Полиция начала проверку после избиения посетителей в магазине "Дикси" в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту избиения посетителей в одном из магазинов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-служба столичного главка полиции.

"5 октября поступило сообщение о том, что неизвестные пытались похитить продукты питания из магазина, расположенного по адресу: улица Молостовых, дом 14. На место прибыли правоохранители, которые задержали и доставили в отдел полиции двух человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные сообщили, что сотрудники магазина применили к ним физическую силу. "В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждой из сторон", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил источник ТАСС, по указанному адресу находится магазин "Дикси".