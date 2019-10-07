{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего

ТАСС, 7 октября. Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора внутренней службы Алексея Завгороднева", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, полицейский умер в машине скорой помощи.

Теги
РоссияТатарстан
Большегруз и маршрутка столкнулись в Курске
Два человека погибли
Читать полностью