Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАСС, 7 октября. Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майора внутренней службы Алексея Завгороднева", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, полицейский умер в машине скорой помощи.