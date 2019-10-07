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Большегруз и маршрутка столкнулись в Курске

Два человека погибли
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. По предварительным данным, два человека погибли в результате столкновения большегрузного автомобиля и маршрутного такси в Курске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД по Курской области.

"По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий большегруз. В результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", - уточнили ТАСС полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, в момент ДТП в маршрутке находились 10 человек. По данным ведомства, после столкновения с большегрузом в маршрутку врезался легковой автомобиль. На месте работают спасательные службы и полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.

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РоссияКурская область
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