Прокуратура в Курске начала проверку после гибели в ДТП пассажиров маршрутки

КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Курской области проводит проверку соблюдения правил дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок после аварии с участием маршрутного такси в понедельник, в результате которой два человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ДТП с участием маршрутного такси и большегрузного автомобиля произошло вечером в Курске, в маршрутке находились 10 пассажиров.

"Прокуратура организовала проверку в связи с этой аварией по исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Это будет комплексная проверка", - сказала собеседница агентства, отметив, что проверка также будет проведена по исполнению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок.

По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий большегруз. В микроавтобус после ДТП в свою очередь въехал легковой автомобиль - два человека, находившихся в легковом авто, не пострадали.