Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Самаре

ТАСС, 7 октября. Автомобили Chevrolet и Volkswagen столкнулись вечером в понедельник в Самаре. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 18:50 (17:50 мск) на 56-м километре обводной дороги в Самаре.

"Столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen. По предварительным данным, после ДТП за медпомощью обратились пять человек - водитель и два пассажира Chevrolet, а также два пассажира Volkswagen, среди которых пятилетняя девочка", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. "Инспекторы регулируют движение на участке дороги", - добавили в ведомстве.