Стена православного училища в Нижнем Новгороде рухнула из-за ветхости и дождей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Стена здания, где располагается центр подготовки церковных специалистов, обрушилась в понедельник в Нижнем Новгороде из-за ветхости и дождей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нижегородской епархии.

Утром в понедельник рухнула стена с третьего по первый этаж в здании по ул. Суетинской, где размещаются классы центра подготовки церковных специалистов. Площадь обрушения составила 70 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал. Три человека, находившиеся на момент обрушения в здании, покинули его самостоятельно.

"Освобожденная от подпирающего ее техногенного слоя грунта западная стена пристройки к основному зданию, выполненная с грубыми нарушениями, обрушилась в связи с ветхостью и продолжающимися дождями. Люди не пострадали. Другие части здания не повреждены. Учебный процесс центра подготовки церковных специалистов не нарушен, занятия организованы в соседнем корпусе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, здание отключено от коммуникаций. Для восстановления стены будет проведена экспертиза.

Здание XIX века с пристроем, сделанным в XX веке, было передано епархии в безвозмездное пользование мэрией города в 2010 году. Постройка расположена на склоне, ее фундамент подмывали подземные воды. На момент ЧП на объекте велись работы по созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона, говорится в сообщении.