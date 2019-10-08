СК передал в прокуратуру дело главы реабилитационного центра, где умер актер Марьянов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет передал в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд уголовное дело в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой, в котором умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Материалы переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). По данным статьям ей грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября Марьянов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее 10 раз сообщали директору центра о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, обвиняемая запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре.

В результате Марьянову вызвал скорую другой пациент центра. Актер был доставлен в больницу, где и умер. "Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным", - сообщили в управлении.

В ГСУ отметили, что обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты галоперидол и феназепам, которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.

На стадии предварительного следствия, обвиняемая не признала вину. В ходе расследования были допрошены более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения.