Полиция возбудила дело из-за ДТП с маршруткой в Курске

ТАСС, 8 октября. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Курске, в результате которого погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении МВД по региону.

ДТП с участием маршрутного такси и большегрузного автомобиля произошло в понедельник вечером в Курске, в маршрутке находились 10 пассажиров.

"По ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Число погибших и пострадавших в настоящий момент не изменилось", - сказали в ведомстве.

Предварительная причина

Руководитель пресс-службы УМВД по региону Лилия Каменева сообщила, что полицейские установили предварительную причину аварии. "Одной из причин ДТП с участием маршрутки и большегруза стало, предварительно, превышение скоростного режима водителем маршрутки. Также назначены различные экспертизы", - сказала Каменева.

В понедельник вечером в Курске произошло ДТП с участием большегруза Freightliner, маршрутного такси "Газель", принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, и легкового автомобиля Mercedes Gelandewagen, В ДТП погибли два пассажира маршрутки, шестеро получили травмы, четверо госпитализированы. Водитель маршрутного такси доставлен в областную больницу с множественными рваными ранами лица и большой кровопотерей, еще троим пассажирам маршрутки медики оказывают помощь в горбольнице № 4, состояние одной из госпитализированных оценивается как крайне тяжелое.