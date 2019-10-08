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Тольяттинца приговорили к девяти годам колонии за нападения на женщин

Отбывать наказание преступник будет в колонии общего режима

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Жителя Тольятти Артема Семенова, который нападал на женщин, приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщила ТАСС во вторник старший помощник прокурора Тольятти Евгения Разумова.

"Назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства, добавив, что отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима,

Преступник подстерегал женщин в безлюдных местах и в подъездах, набрасывался на них, избивал, а затем скрывался. Известно о семи подобных преступных эпизодах. Задержали Семенова в декабре прошлого года на одном из московских вокзалов.

Теги
РоссияСамарская область
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