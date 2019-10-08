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Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован

Предполагается, что ему назначат психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, ему назначат психиатрическую экспертизу.

"Следователем 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначено проведение ряда судебных экспертиз. Планируется назначение психиатрической экспертизы", - сообщила Врадий.

По ее словам, после задержания мужчина написал явку с повинной и рассказал, что убил девушку в ходе ссоры из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Однако на допросе в качестве обвиняемого он отказался от дачи показаний.

Тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 5 октября в частном доме в Домодедове. В течение двух суток следователи с полицейскими вели розыск подозреваемого.

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Россия
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