СМИ: спецназ полиции ФРГ обыскал квартиру в связи с инцидентом в Лимбурге

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Спецназ полиции ФРГ (SEK) провел обыски квартиры в городе Ланген (федеральная земля Гессен) в связи с инцидентом в Лимбурге-ан-дер-Лане (также Гессен), где мигрант из Сирии направил угнанный грузовик в легковые автомобили. Об этом сообщила во вторник газета Offenbach-Post.

По ее данным, операция прошла минувшей ночью. "Она связана с событиями в Лимбурге", - подтвердили в полиции.

Между тем, как сообщило издание "Шпигель-онлайн", 32-летний подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением таких преступлений, как нанесение телесных повреждений, кража, владение наркотиками. Он, однако, не считался экстремистом, по предварительным данным, не имел связей с исламистами.

Сириец прибыл в Германию в ноябре 2015 года. Разрешение на пребывание на территории ФРГ у него истекло 1 октября текущего года. При задержании, пишет Spiegel online, он оказывал упорное сопротивление.

Рядом с местом ЧП случайно оказалась группа курсантов федеральной полиции. Они стали оказывать первую помощь пострадавшим, в том числе водителю, а затем задержали последнего.