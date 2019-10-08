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В Марий Эл на уроке физкультуры умер восьмилетний мальчик

СК начал проверку

ТАСС, 8 октября. Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти восьмилетнего мальчика на уроке физической культуры в одной из школ Йошкар-Олы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл

"8 октября 2019 года в одной из школ г. Йошкар-Олы на уроке физкультуры умер восбмилетний мальчик. По данному факту следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В данный момент на месте работает следственная группа. Сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияМарий Эл
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