Угроза взрыва в центре детской психиатрии в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Угроза минирования в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здание полностью проверено, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. На время проверки дети были выведены в соседнее здание.

3 октября из лечебного корпуса Центра детской психиатрии были эвакуированы около 150 человек из-за сообщения о минировании.