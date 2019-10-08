Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Угроза взрыва в центре детской психиатрии в Москве не подтвердилась

Сообщения о минировании поступают в центр второй раз с начала месяца

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Угроза минирования в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здание полностью проверено, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. На время проверки дети были выведены в соседнее здание.

3 октября из лечебного корпуса Центра детской психиатрии были эвакуированы около 150 человек из-за сообщения о минировании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений
Благодаря проводимой в регионе профилактической работе, число терактов за два года сократилось в семь раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС