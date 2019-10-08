Ребенок на велосипеде столкнулся с машиной на востоке Москвы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ребенок, ехавший на велосипеде, столкнулся с машиной на востоке Москвы, он был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в столичного управления Госавтоинспекции.

"7 октября в 08:00 в районе дома № 22 по Новокосинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие - наезд на велосипедиста. Следуя в школу, восьмилетний велосипедист неожиданно выехал из-за припаркованного автофургона и совершил столкновение с автомобилем Nissan. Ребенок был доставлен в больницу", - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

В ГИБДД напомнили, что согласно правилам дорожного движения велосипедистам младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.