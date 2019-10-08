В Татарстане задержали женщину, которая убила своего ребенка

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жительницу Татарстана, которая ранила ножом одного из сыновей и убила второго ребенка. Она находится под охраной, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. После этого она взяла нож и напала на своих детей. Она нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем и себе. Младший мальчик погиб на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.

Состояние выжившего ребенка стабильное, он в сознании. Его мать тоже находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, эта семья никогда не попадала в поле зрения социальных служб и не являлась неблагополучной.