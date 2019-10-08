Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане задержали женщину, которая убила своего ребенка

Ее второй сын находится в больнице

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жительницу Татарстана, которая ранила ножом одного из сыновей и убила второго ребенка. Она находится под охраной, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Задержана, находится под охраной", - сказал собеседник агентства.

На эту тему

По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. После этого она взяла нож и напала на своих детей. Она нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем и себе. Младший мальчик погиб на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.

Состояние выжившего ребенка стабильное, он в сознании. Его мать тоже находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, эта семья никогда не попадала в поле зрения социальных служб и не являлась неблагополучной.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Число задержанных в Лондоне активистов Extinction Rebellion превысило 470 человек
Участники движения требуют, чтобы власти начали немедленно предпринимать активные шаги по борьбе с изменением климата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС