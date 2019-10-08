Глава судоверфи в Нижегородской области подозревается в сокрытии денег от налоговиков

ТАСС, 8 октября. Гендиректор ПАО "Чкаловская судоверфь" Игорь Якименко подозревается в сокрытии денег, за счет которых должны были погашаться недоимки по налогам. Об этом сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Чкаловская судоверфь" Игоря Якименко. Руководитель транспортного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Якименко, зная, что у предприятия есть долг по налогам и по нему проводится принудительное взыскание, направил более 4 млн рублей на выплату других долгов завода. Следователи считают, что это было сделано с целью скрыть средства.

ПАО "Чкаловская судоверфь" расположена в Чкаловске Нижегородской области. Предприятие занимается строительством, ремонтом и переоборудованием судов.