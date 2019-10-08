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В структуре МВД Франции выявили около 40 радикализировавшихся сотрудников

В здании префектуры полиции Парижа 3 октября административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в правоохранительных органах с 2015 года было выявлено около 40 радикализировавшихся сотрудников. Соответствующее заявление он сделал во вторник на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"В тех случаях, когда риск, связанный с их радикализацией, можно было охарактеризовать как высокий, эти сотрудники были уволены, - отметил он. - У нас есть еще около 19-20 случаев, за которыми пристально следят, однако в их случае не наблюдается какого-то серьезного риска". При этом госсекретарь при МВД Лоран Нуньес пояснил, что эти 20 человек не относятся к радикалам, однако вызывают некоторое волнение.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что 1,5 года назад преступник принял ислам. По словам прокурора, он склонялся к экстремистским взглядам под влиянием радикальных проповедников.

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Франция
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