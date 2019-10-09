Работник похоронного бюро Брянска задержан за мошенничество при оказании ритуальных услуг

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность работников похоронного бюро в Брянске, которые требовали с людей от 13 до 55 тыс. рублей за выделение мест для захоронения близких. Задержан один из подозреваемых в мошенничестве. Об этом в среду сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан оплату за выделение мест под захоронение их близких, хотя в соответствии с законодательством РФ эта услуга предоставляется бесплатно. По имеющейся информации, размер незаконно получаемых злоумышленниками сумм варьировался от 13 тыс. до 55 тыс. рублей", - сказала она.

По данному факту, как отметила Волк, возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавила представитель ведомства.

В ходе обысков изъяты денежные средства, банковские карты, служебная документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.