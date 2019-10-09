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СК возбудил дело после ДТП в Курске, в котором погибли два человека

Инцидент произошел 7 октября

КУРСК, 9 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ после аварии с участием маршрутного такси в Курске, в результате которой два пассажира погибли и еще четыре человека, в том числе водитель, получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - сказали в пресс-службе.

ДТП с участием маршрутного такси, большегрузного и легкового автомобилей произошло 7 октября вечером в Курске. Всего в маршрутке находились 10 пассажиров - двое из них погибли, еще трое пассажиров, а также водитель получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту аварии 8 октября полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", комплексную проверку проводит и прокуратура. По предварительной информации, причиной ДТП стало значительное превышение скоростного режима водителем маршрутки.

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РоссияКурская область
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