"Вертолеты России" подтвердили факт несчастного случая со своим сотрудником

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" подтвердил, что с одним из сотрудников компании произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе холдинга, сотрудник, чье имя и должность не раскрываются, сейчас находится на больничном.

"Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления", - сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

Ранее телеграмм канал Baza сообщил, что из окна своего коттеджа выпал заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию "Вертолетов России", замгендиректора по внешнеэкономической деятельности "Оборонпрома" Игорь Чечиков, он госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.