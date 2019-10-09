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Посольство России в ФРГ проверяет, пострадали ли россияне в результате стрельбы в Галле

Диппредставительство находится в контакте с полицией

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ и генконсульство в Лейпциге находятся в контакте с правоохранительными органами по поводу стрельбы в Галле и проверяют, есть ли среди пострадавших российские граждане. Об этом сообщили в среду журналистам в российском посольстве в Берлине.

"По сообщениям германских СМИ, в Галле вблизи еврейского кладбища злоумышленник открыл стрельбу по прохожим. Согласно предварительной информации, есть жертвы", - отметили в посольстве.

"Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Лейпциге в контакте с германскими правоохранительными органами выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, есть ли среди пострадавших российские граждане", - отметили в посольстве. "Ситуация в городе остается напряженной. Рекомендуем следовать указаниям местной полиции и избегать района проведения спецоперации по поимке преступников", - добавили в дипмиссии.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Позже выстрелы прозвучали в расположенном в 15 км Ландсберге.

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