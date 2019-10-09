Телекомпания MDR опубликовала видео нападения в Галле

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Телерадиокомпания MDR опубликовала в среду видео, на котором, предположительно, запечатлено нападение близ синагоги в Галле. На кадрах видно, как подозреваемый в камуфляжной форме вылезает из автомобиля Volkswagen и делает несколько выстрелов из оружия, похожего на дробовик.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.

Недалеко от Галле, как пишет газета Bild, злоумышленники ранили водителя такси и, скорее всего, угнали его автомобиль.

Нападение произошло в Йом-Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.