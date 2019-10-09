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Spiegel: Федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование нападения в Галле

В Германии Федеральная прокуратура отвечает за проведение следственных мероприятий в случае совершения террористических актов

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы в Галле, в результате которой погибли как минимум два человека. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.

Именно Федеральная прокуратура отвечает в Германии за проведение следственных мероприятий в случае совершения террористических актов и преступлений, которые "направлены против внутренней безопасности Федеративной республики". Таким образом, это позволяет сделать вывод, что власти Германии расценивают происшедшее в Галле как теракт.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

Теги
Германия
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