Фигурант дела о нападении на журналиста Кашина заочно арестован в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Фигурант дела о покушении на журналиста Олега Кашина Александр Мешков заочно арестован Московским районным судом Санкт-Петербурга по подозрению в организации похищения другого человека. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Мешков заключен под стражу на два месяца с момента его фактического задержания в пределах срока производства предварительного следствия. Мера избрана заочно. Мешков в международном розыске", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Мешков является фигурантом уголовного дела по статье 126 УК РФ "Похищение человека". По версии следствия, он был организатором похищения генерального директора завода "Ленинец" Александра Горбунова. Ранее по этому же делу были осуждены семеро исполнителей покушения - они получили от шести до семи лет лишения свободы.

Мешков также является фигурантом уголовного дела о нападении и избиении журналиста Олега Кашина в 2010 году. В 2015 году Мешков дал интервью газете "Коммерсант" по Skype, в котором он рассказал, что находится не в России и возвращаться не намерен.