Застройщик в Краснодаре получил 6,5 года за обман дольщиков на 500 млн рублей

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Советский районный суд в Краснодаре приговорил к 6,5 года тюрьмы и штрафу застройщика ЖК "Анит Сити", который обманул порядка 200 дольщиков на сумму, превышающую 500 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"В Краснодаре оглашен приговор руководителю и сотрудникам фирмы-застройщика, от действий которых пострадали 184 человека. Георгизову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что четверо его подельников, сотрудников фирмы ООО "Модуль Инвест", которая занималась строительством ЖК "Анит Сити" в Краснодаре, получили условные сроки.

По данным прокуратуры Краснодарского края, фирма собрала с дольщиков более 500 млн рублей, при этом было достоверно известно, что финансовое состояние организации нестабильно и завершить строительство объекта будет невозможно.