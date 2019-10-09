Полиция в Берлине приведена в состояние повышенной готовности в связи со стрельбой в Галле

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Земельная полиция Берлина, включая спецназ, приведена в состояние повышенной готовности в связи со стрельбой в Галле. Об этом сообщило в среду издание FOCUS Online со ссылкой на источники в федеральной полиции.

Объявлено "состояние готовности на случай комплексных, опасных для жизни операций" (KLE). Всем сотрудникам правоохранительных органов предписывается в этом случае находиться на служебных местах или в казармах.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.