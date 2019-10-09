В результате стрельбы на востоке Германии погибли два человека

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в Галле с огнестрельными ранениями после нападений рядом с синагогой. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы клиники города Йенс Мюллер. Полиция ранее информировала о двоих погибших.

По поступающей информации, нападавших было несколько. Die Welt отмечала, что сначала они попытались попасть в синагогу, где в тот момент находились от 80 до 100 человек. Когда злоумышленников остановили на входе, они открыли стрельбу по дверям и окнам. Непосредственно возле синагоги погибла женщина.

В нескольких кварталах оттуда неизвестный проник в турецкую закусочную, пытался кинуть внутрь пиротехническое изделие и выстрелил в витрину. Один человек скончался от полученных травм.

О хронологии событий поступают противоречивые данные. Полиция обстоятельно о событиях в Галле пока не информировала. Известно об одном задержанном.

Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.