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В результате стрельбы на востоке Германии погибли два человека

Еще двое госпитализированы

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в Галле с огнестрельными ранениями после нападений рядом с синагогой. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы клиники города Йенс Мюллер. Полиция ранее информировала о двоих погибших.

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По поступающей информации, нападавших было несколько. Die Welt отмечала, что сначала они попытались попасть в синагогу, где в тот момент находились от 80 до 100 человек. Когда злоумышленников остановили на входе, они открыли стрельбу по дверям и окнам. Непосредственно возле синагоги погибла женщина.

В нескольких кварталах оттуда неизвестный проник в турецкую закусочную, пытался кинуть внутрь пиротехническое изделие и выстрелил в витрину. Один человек скончался от полученных травм.

О хронологии событий поступают противоречивые данные. Полиция обстоятельно о событиях в Галле пока не информировала. Известно об одном задержанном.

Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

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Германия
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