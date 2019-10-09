Спецназ Вены усилил меры безопасности у синагог из-за стрельбы в Германии

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы подразделения специального назначения полиции Вены "Вега" усилили охрану синагог после нападения в германском городе Галле. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати.

Меры безопасности были повышены возле всех объектов еврейской общины в австрийской столице из-за беспокойной ситуации в Германии. Конкретной угрозы для синагог в Вене полиция не наблюдает, отмечают силовики.

В среду в результате стрельбы в Галле в ФРГ погибли два человека, еще двое ранены. Нападения были совершены на синагогу и на турецкую закусочную. Подозреваемый задержан. Власти Галле уже понизили уровень угрозы.