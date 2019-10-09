В Петербурге водитель избил и ограбил инженера центра фиксации нарушений ПДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга был задержан в среду за нападение на инженера центра фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, нападение было совершено, когда инженер работал у передвижной камеры на Лахтинском проспекте. Водитель легкового автомобиля Ford сначала пытался повредить камеру, а после замечания от инженера несколько раз его ударил, отнял служебный фотоаппарат и скрылся, рассказали в полиции.

"В отношении водителя, совершившего нападение на инженера... 9 октября 2019 года в Приморском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.