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Директора астраханского училища подозревают в сдаче воспитанников "в аренду" стройфирме

За каждого подростка, незаконно привлеченного к строительным работам, мужчина получал от предпринимателя 500 рублей

АСТРАХАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Директор астраханского спецучилища стал фигурантом уголовного дела - по версии следствия, мужчина сдавал воспитанников "в аренду" строительной фирме. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"В отношении директора Астраханского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года несовершеннолетние воспитанники по указанию директора выезжали за пределы учреждения на объект капитального строительства, где осуществляли ремонтные и строительные работы", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, за каждого подростка предприниматель выплачивал директору училища по 500 рублей. Сейчас следователи выясняют, сколько человек незаконно привлекали к этим работам.

Теги
РоссияАстраханская область
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