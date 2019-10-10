Директора астраханского училища подозревают в сдаче воспитанников "в аренду" стройфирме

АСТРАХАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Директор астраханского спецучилища стал фигурантом уголовного дела - по версии следствия, мужчина сдавал воспитанников "в аренду" строительной фирме. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"В отношении директора Астраханского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года несовершеннолетние воспитанники по указанию директора выезжали за пределы учреждения на объект капитального строительства, где осуществляли ремонтные и строительные работы", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, за каждого подростка предприниматель выплачивал директору училища по 500 рублей. Сейчас следователи выясняют, сколько человек незаконно привлекали к этим работам.