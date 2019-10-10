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В Саратове арестовали двух полицейских, подозреваемых в пытках над задержанным

Они пробудут под стражей до 7 декабря

САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Суд арестовал еще двоих полицейских, подозреваемых в пытках над задержанным в Саратове, ранее была избрана мера пресечения для одного из фигурантов дела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Арестованы еще двое обвиняемых, в отношении всех троих судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона, уточнив, что полицейские пробудут под стражей до 7 декабря.

По данным ГУ МВД области, сейчас проводится служебная проверка, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияСаратовская область
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