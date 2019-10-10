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Число жертв аварии с микроавтобусом под Калугой выросло до пяти

Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двоих отпустили на амбулаторное лечение

ТАСС, 10 октября. Один из четырех госпитализированных пострадавших в аварии с участием грузовика и микроавтобуса под Калугой умер в реанимации. Об этом сообщил ТАСС представитель приемного отделения Калужской областной больницы.

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Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила о четырех жертвах ДТП и шестерых пострадавших.

"Мужчина получил сочетанные травмы, он умер в реанимационном отделении", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, еще три человека находятся в тяжелом состоянии, двоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Об аварии

Авария произошла в 16:20 на 202 км автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После чего микроавтобус съехал в кювет.

Следственное управление СК РФ по Калужской области проводит проверку законности перевозки пассажиров в микроавтобусе. Устанавливается собственник микроавтобуса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля. Также проверку проводит прокуратура региона.

Теги
РоссияКалужская область
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