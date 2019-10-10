Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ураган "Дориан"

Число пропавших из-за урагана "Дориан" превышает тысячу человек

Материальный ущерб оценивается более чем в $573 млн

ГАВАНА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре. Ранее сообщалось о более 600 пропавших. Об этом в четверг сообщает агентство EFE со ссылкой на данные руководства страны.

Отмечается, что число жертв стихии достигло 60 человек. Материальный ущерб оценивается более чем в $573 млн. На островах были повреждены или разрушены около 13 тыс. строений, а также затоплены обширные территории.

Теги
БагамыУраган "Дориан"
Реклама на ТАСС
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Она ушла в школу 9 октября и не вернулась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС