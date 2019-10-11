Премьер Японии дал указание принять все меры безопасности в связи с тайфуном

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек.

"Необходимо оперативно предоставлять населению исчерпывающую информацию о ситуации, четко взаимодействовать с органами местной власти", - приводит агентство Kyodo слова главы правительства на совещании в его резиденции с главами заинтересованных ведомств.

В частности, в районе прохождения тайфуна уже сосредоточены машины для откачки воды, осветительные установки, бульдозеры и другая техника на случай наводнений и оползней. Туда подвезены дополнительные автономные генераторы, поскольку тайфуны обычно нарушают снабжение электроэнергией. В степень повышенной готовности приведены развернутые в этих районах воинские части. Одновременно по телевидению и с помощью других средств оповещения население призывают запасаться водой в бутылках, продовольствием быстрого приготовления, а также продумывать пути эвакуации при угрозе наводнений.

Тайфун "Хагибис", 19-й в этом году на северо-западе Тихого океана, в субботу вечером по местному времени нанесет удар по центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю и, как ожидается, непосредственно пройдет по зоне Большого Токио, где проживает 35 млн человек. Национальное Метеорологическое управление в пятницу предупредило, что в отдельных районах ожидаются рекорды по уровню осадков и скорости порывов ветра. Существует угроза массового повреждения инфраструктуры, наводнений, разрушения построек.

В настоящее время тайфун приближается к острову Хонсю с юга со скоростью 25 км в час. Скорость порывов ветра в его центральной части достигает 70 м/сек.