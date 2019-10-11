На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

ТАСС, 11 октября. Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его сведениям, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрыва повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По данным агентства, никто из членов экипажа иранского танкера не пострадал.

Оно отмечает, что экипаж взял ситуацию под контроль. ISNA подчеркивает, что причиной взрыва мог стать террористический акт.