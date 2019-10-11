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На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Как передает агентство ISNA, повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в воду
Описание
© REUTERS/Jon Nazca, архив

ТАСС, 11 октября. Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его сведениям, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрыва повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По данным агентства, никто из членов экипажа иранского танкера не пострадал.

Оно отмечает, что экипаж взял ситуацию под контроль. ISNA подчеркивает, что причиной взрыва мог стать террористический акт.

Теги
ИранСаудовская Аравия
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