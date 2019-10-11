Суд в Подмосковье приговорил израильтянку к 7,5 года колонии за контрабанду гашиша

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 года колонии общего режима, признав ее виновной в контрабанде 9,6 грамма гашиша. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Приговором Химкинского городского суда Иссасхар признана виновной в совершении преступления по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Ей назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель суда.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш. Подозреваемая была задержана и арестована.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить ее к 8 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимая в свою очередь просила учесть время ее нахождения в СИЗО (6 месяцев) и отпустить домой. Девушка согласилась с обвинением в хранении наркотика, но не признала вину в контрабанде. Защита настаивала на переквалификации обвинения.