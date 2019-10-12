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Посольство РФ назвало имена двух россиян, находившихся в разбившемся в ДР Конго Ан-72

В результате крушения погибли Владимир Садовничий и Виталий Шумков
Самолет Ан-72 AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив
Описание
Самолет Ан-72
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив

ТАСС, 12 октября. Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) назвало имена двух граждан РФ, которые находились на борту потерпевшего в этой стране крушение Ан-72. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении российского диппредставительства.

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Дипломаты отметили, что речь идет о Владимире Владимировиче Садовничем 1958 года рождения и Виталии Степановиче Шумкове 1955 года рождения.

"Продолжаются поисково-спасательные работы", - уточнили в посольстве.

Пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова сообщила корреспонденту ТАСС, что россияне являются пилотами.

"Речь идет о пилотах", - сказала она. Кононова отметила, что "никто еще не найден". "Трудность поисковых работ связана с тем, что самолет потерпел крушение в джунглях, в труднодоступной местности", - пояснила она.

Ан-72 вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК.

Теги
РоссияКонго (ДРК)
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