Суд в Башкирии продлил арест водителя перевернувшегося автобуса с туристами из Татарстана

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии продлил на месяц арест водителю автобуса, при аварии которого погибли шесть туристов из Татарстана. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд продлил меру пресечения водителю автобуса на один месяц", - сообщил источник.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, выполнявший рейс по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В автобусе находились 39 пассажиров из Татарстана, 6 из них погибли.