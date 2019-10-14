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Двое мужчин избили до смерти красноярца и сняли видео на месте преступления

В СК сообщили, что решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства причинения смертельных травм жителю Красноярска, которого в собственной квартире избили двое мужчин. Об сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительной версии следствия, 15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где несмотря на все усилия врачей, умер. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, а также роль каждого из фигурантов в совершенном преступлении. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в СК.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") передано из ведения полиции в следственный отдел по Центральному району Красноярска.

Как написала на своей странице "Вконтакте" знакомая погибшего Наталья Котовская, мужчина три недели был в коме и умер от отека мозга. Активисты в социальных сетях призывают провести во вторник народный сход возле здания краевой прокуратуры с требованием ареста подозреваемых.

"Вести.ру" разместили на сайте видео, которое сняли мужчины на месте преступления. В коротком ролике видны их лица, испачканные кровью. Местные жители в социальных сетях пишут, что речь идет о Сергее Шмелеве и Андрее Шилове. Последний - якобы ранее судимый сын экс-судьи, а ныне адвоката и председателя поселкового совета поселка Емельяново (пригород Красноярска). Жертва - спортсмен-биатлонист Дмитрий Сисигин.

В новость внесены изменения (17:40 мск) - передается с исправлением опечатки в последнем абзаце, верно - поселкового совета.

Теги
РоссияКрасноярский край
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