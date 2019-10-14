Калужский подросток пропал по дороге в музыкальную школу

КАЛУГА, 14 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 17-летнего подростка, который направлялся в музыкальную школу в селе Карижа Калужской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте СУ СК РФ по Калужской области.

"По факту исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следователей, 13 октября 2019 года 17-летний Александр Крехалев уехал из дома в селе Карижа Малоярославецкого района на велосипеде и направился в музыкальную школу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Следователи отрабатывают различные версии произошедшего и изучают условия жизни и воспитания подростка.

В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается.