Пять человек погибли в результате пожара в доме в Кировской области

КИРОВ, 15 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Кикнур Кикнурского района в Кировской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, пять погибших и двое пострадавших. Детей среди них нет", - сказали в пресс-службе. Среди погибших - две женщины и трое мужчин, пострадали двое мужчин.

Собеседник уточнил, что информация о пожаре в жилом двухквартирном доме поступила в 01:33 мск, загорелась одна из квартир, площадь пожара составила около 60 кв. метров. Возгорание удалось потушить, к ликвидации последствий пожара привлекались 38 человек и 13 единиц техники.