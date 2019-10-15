В Якутии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

ТАСС, 15 октября. Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" регулярным сообщением Якутск - Саккырыр - Якутск утром во вторник вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с левым двигателем. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Telegram-канале.

"На 21-й минуте полета было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение о возврате на аэродром вылета. Экипаж выключил левый двигатель и в 10:37 (04:37 мск) произвел благополучную посадку в аэропорту Якутска", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 30 пассажиров - 25 взрослых и пять детей, пострадавших нет. Для их доставки в пункт назначения в Саккырыр в 14:28 (08:28 мск) вылетел резервный борт - самолет Ан-26-100. Проводится расследование авиапроисшествия.

Как уточнили ТАСС в компании "Полярные авиалинии", в пункт назначения люди прибудут в 16:10 (10:10 мск). "Что касается неисправности двигателя, пройдет проверка, будут проведены ремонтные работы, и после обкатки судно вновь введут в эксплуатацию", - отметили в авиакомпании.