В аэропорту Колумбии задержали пенсионерку с 17 кг кокаина в инвалидной коляске

ТАСС, 15 октября. Власти Колумбии задержали 81-летнюю жительницу страны, пытавшуюся перевезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске, в аэропорту города Рионегро (департамент Антиокия) на севере республики. Об этом во вторник сообщила газета El Universo.

"Женщина перевозила наркотики в раме инвалидной коляски", - приводит издание слова руководителя полиции Антиокии Джованни Буитраго. По данным правоохранительных органов, задержанная пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы "воссоединиться с семьей".

Как отметил Буитраго, "это уже третий за год случай, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков".

В декабре прошлого года колумбийский президент Иван Дуке инициировал новую кампанию по борьбе с распространением наркотиков, которая включает в себя ликвидацию преступных группировок и уничтожение каналов наркотрафика. По официальным данным, с августа 2018 года по февраль 2019 года в Колумбии конфисковано 227 т кокаина.