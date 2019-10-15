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Два человека пострадали при вспышке газа в жилом доме на Кубани

Инцидент произошел во время установки газового счетчика

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате вспышки газовоздушной смеси при установке газового счетчика в трехэтажном доме в городе Кореновске Краснодарского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 12:12 мск поступило сообщение о том, что по адресу г. Кореновск, ул. Школьная, при производстве монтажных работ по установке газового счетчика в квартире трехэтажного жилого дома, произошла вспышка газовоздушной смеси. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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