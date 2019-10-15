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Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье

Граждане РФ, по данным генконсульства, госпитализированы с травмами средней тяжести

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Два гражданина России получили ранения в результате автоаварии в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили во вторник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Автобус, в котором находились российские туристы, попал в ДТП в Анталье. Два гражданина России пострадали, они были доставлены в больницу Кумлуджи с травмами средней тяжести и госпитализированы", - отметил собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что автобус с туристами, ехавший по маршруту Кемер - Кумлуджа, вылетел с трассы в Анталье, в результате чего пострадали четыре человека.

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Турция
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