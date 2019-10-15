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Убийц многодетной матери на Кубани приговорили к длительным срокам заключения

Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Во вторник Краснодарский краевой суд вынес приговор убийцам матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края. Один из них проведет в колонии 19 лет, другой, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, - 9 лет и 11 месяцев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений: Никифорову С. М. в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, Бондоренко М. Ю., с учетом совершения им преступлений в несовершеннолетнем возрасте, в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы (близкое к максимальному) с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а с 16 октября, с учетом наступления совершеннолетия, в исправительной колонии общего режима, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в мае 2018 года в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края была жестоко убита 40-летняя мать пятерых детей. По подозрению в этом преступлении задержали 16-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Следствие получило признательные показания от молодых людей. Установлено, что они, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершили с особой жестокостью изнасилование женщины, а затем убили в целях сокрытия преступления. По делу проходят еще двое фигурантов, которые были подельниками подозреваемых в убийстве и по совершенным ранее краже и грабежу.

Ранее сообщалось, что также возбуждено уголовное дело в отношении следователя полиции, отказавшегося привлечь к ответственности подростков за ранее совершенные ими преступления.

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