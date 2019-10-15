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Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии

В МИД Турции не стали раскрывать детали беседы

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео на фоне военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео", - отметил собеседник агентства, не раскрыв деталей беседы.

Это первый контакт между Анкарой и Вашингтоном после того, как последний добавил в санкционный список турецкие министерства национальной обороны и энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также руководителя МВД Сулеймана Сойлу.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
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