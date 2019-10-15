Возбуждено дело против экс-полицейского из Новороссийска за хранение боеприпасов

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани возбудили дело по статье о хранении боеприпасов в отношении бывшего полицейского из Новороссийска Алексея Дымовского, который опубликовал ролик в интернете о коррупции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.

В 2009 году Дымовский опубликовал в интернете видеоролик, в котором жаловался на руководство, низкую заработную плату, заявлял о коррупции в правоохранительных органах и о том, что руководство полиции в Новороссийске для повышения статистики раскрываемости преступлений вынуждает сотрудников фальсифицировать факты.

"Дымовский задержан, в Новороссийске с ним проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")", - сказал собеседник агентства.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Дымовский сообщает, что у него имеется тротил и он намерен добровольно сдать его полиции. Официальным комментарием ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС пока не располагает.