Спасатели продолжают поиски девяти человек после обрушения здания в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски девятерых человек, предположительно, находящихся под завалами обрушившегося во вторник здания в бразильской Форталезе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора северо-восточного штата Сеара.

"Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в районе Дионизиу Торрес ведутся в непрерывном режиме", - говорится в документе. По данным властей, в момент инцидента в здании и рядом с ним находились 18 человек, девять из которых были спасены. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее со ссылкой на спасателей сообщалось об одном погибшем.

Семиэтажное жилое здание в Форталезе обрушилось во вторник утром. По информации портала G1, днем ранее городская инженерная служба получила уведомление о начале ремонтных работ в построенном 40 лет назад здании, не уточнив, в чем они должны были заключаться. Предположительно, обрушение произошло из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций.