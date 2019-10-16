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В Якутии депутат досрочно лишился полномочий за избиение лопатой полицейского

За совершенное преступление мужчина также заплатил штраф в размере 30 тыс. рублей

ТАСС, 16 октября. Депутат в Якутии, признанный судом виновным в избиении сотрудника полиции, досрочно лишен полномочий, сообщается в среду на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата одного из наслежных советов района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). В силу требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. В связи с этим полномочия депутата прекращены досрочно", - говорится в сообщении.

Как уточняется, инцидент произошел 22 июня во время проведения в одном из сел Верхневилюйского района национального праздника "Ысыах". Полицейский увидел, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкает свою гражданскую супругу. Он потребовал прекратить это, но в ответ подсудимый попытался скрыться, а когда полицейский погнался за ним, взял в руки лопату и несколько раз ударил стража порядка. Тот отделался ушибами и ссадинами.

"По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения сторон, суд приговорил подсудимого к штрафу. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики, сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

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РоссияЯкутия
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